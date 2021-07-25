關山鎮農會體諒關山義消無論是遇到刮風下雨，只要接獲勤務通知就得勇往直前、全年無休，特地贈送人氣夯品「關山米乖乖」，藉此感謝這群終日守護地方家園的無名英雄們，盼義消隊員們每天乖乖、鎮上平安無事。

關山義消分隊長周福安表示，雖然沒有薪水，但隊員們為了能趕快完成任務以搶救人命或是降低災害財產損失，都爭先抵達勤務現場，義消兄弟們秉持著「歡喜做、甘願受」無私的付出，大家積極救災的衝勁也感染到周遭每個人；縱使在疫情期間得時刻注意個人的防疫作為，「戴上口罩還沒出勤就汗如雨下」，但卻絲毫不減打火弟兄的熱情投入。

關山鎮農會總幹事邱美玲、理事長周敏偉、常務監事許清木等特地準備了在地最夯的「關山米乖乖」給關山消防分隊警、義消每人1箱，由關山義消分隊長周福安和消防隊分隊長簡肇甫代表接受。邱美玲指出，在疫情期間感謝每位醫護相關人員的辛勞付出，尤其是長年參與救災、救護消防弟兄和義消們，全年無休彷彿「24小時便利超商」的服務精神更是令人佩服。

邱美玲表示，關山米乖乖自2015年起推出至今相當受大小朋友的喜愛，它不只是連結許多人美味的回憶，更加入在地出產的「關山米」作為健康原料。關山米乖乖銷售已近33萬箱，送給關山義消弟兄除了分享美味健康，更期盼有「乖乖」的祝福，讓關山地區每天也都可以「乖乖」平安無事。