台南市永康區1名26歲的男子，26日持水果刀坐自家頂樓女兒牆邊。與他同住的瘖啞父親發現後，透過遠在苗栗的兒子打電話報警。警消到場先撫對方情緒，再趁他不注意之際，先以4米繩將套住，再上前合力壓制，終於順利救下送醫，及時解決一場危機。

台南市政府消防局一一九勤務指揮中心26日下午接獲民眾報案，指稱他的弟弟因情緒不穩，將自己反鎖在家中廁所，但因同住的爸爸是瘖啞人士，無法安撫弟弟，請求消防人員前往救援。

消防局隨即派遣鹽行、和緯分隊到場，但破門後卻發現男子不在廁所內。消防人員會同警方逐層搜索，終於在頂樓發現1名男子手持水果刀坐在女兒牆邊，還不斷向外移動。

消警擔心發生意外，先架設氣墊防護，再派員安撫對方情緒時，接著由另名隊員慢慢靠近這名男子，趁對方不注意之際上前用4米繩套住後，眾人再合力翻牆上前壓制，最後終於將這名男子救下送醫，過程十分驚險。