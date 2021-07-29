陳威全透過新歌〈披風〉在疫情期間陪伴朋友歌迷及家人，這些日子以來，世界雖看似暫停，但他自己卻斜槓了起來，先是忙於「偏鄉創作營」計畫，後開啟線上創作教學，近期又在粉專進行「悲歌30，快樂30」活動，希望可以透過每天一首悲歌、快樂的歌來陪伴大家，在疫情期間宣洩情緒。

陳威全在「悲歌30」選唱了天后王菲、林憶蓮等人的經典夯曲〈紅豆〉、〈傷痕〉等30首悲歌，進而延伸開展「快樂30」活動，他說：「這40多天，學了很多大家想聽的歌，也唱了很多平時沒有在唱的歌，從練習，到錄影與剪輯，都是自己一人完成。」陳威全在「快樂30」選唱曾替言承旭、周渝民創作歌曲〈我會很愛你〉、〈你的體溫〉等兩首歌，他回憶自己當年非常窮困，存款幾盡見底，寫了〈我會很愛你〉這首廣告歌後，結算版稅看到自己的帳戶，「我真的有嚇到，心想終於可以不用再那麼辛苦」。

陳威全也想起曾寫歌給周渝民，當時有許多歌迷詢問，可否協助索取簽名？他坦言在那個年代，公司每一個月都會整理創作人的Demo，燒成CD一批一批從馬來西亞郵寄到台北交給唱片公司聽，製作人們會在會議時為歌手選歌，而這首歌也是在眾多DEMO 中被挑中的，「我們根本不會和藝人認識，甚至他們不可能會有機會碰到創作人，因此要簽名對我來說太難了，但無論如何真的很感恩」。

陳威全透過音樂跨界斜槓，坦言希望能把這些影片紀錄下來，讓家中三個寶貝孩子看到爸爸年輕模樣，他說：「因疫情與小孩相處時間增多，沒有特別的理由說你不在家，很真實跟家人相處的時光，期間甚至一同錄製〈請乖乖待在家〉，將每階段的紀錄以後給孩子們看！」〈披風〉今起在各大數位音樂平台上架。