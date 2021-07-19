高雄市政府衛生局7/19發布7/17新北市新增確診者案15513，6/29前曾於義享時尚廣場的相關足跡，根據高雄市衛生局表示，此位新北市確診者快篩值為CT值30屬低標值，自6/29離開高雄市後就無再次到訪高雄。

根據該案7/11發病日往前推算14天，高雄市衛生局表示潛伏期應與高雄市較無關聯性。6/29至今也已近三週，義享時尚廣場為求謹慎，除了配合高雄市政府進行確診者工作相關場域清潔消毒之外，義享時尚廣場更以高標準且審慎之態度，決議7/19閉館一天進行全面清潔消毒，以確保能提供消費者與全體員工一處安心無虞的購物環境，經順利完成清潔消毒，且經高雄市衛生局查驗審核已獲准7/20(二)恢復營業。

自三級警戒以來，義享時尚廣場落實政府防疫政策，全館消毒工作定期實施，每個月至少進行一至兩次全面消毒，本月剛於7/16剛完成清潔消毒，且這次又接獲有案例足跡，更配合高雄市衛生局緊急通知自主升級為閉館清消，審慎以對與高雄同心防疫。