楊鎮浯縣長接見返鄉探親的新加坡金門會館主席蔡其生一行。（檔案照片／金門縣府提供）

楊鎮浯縣長電賀蔡其生執掌新加坡福建會館，祝福他帶領新加坡華社邁向另一個新的里程。（縣府提供）

祖籍金門瓊林村，現任新加坡金門會館主席的鄉賢蔡其生當選〈新加坡福建會館〉新會長，成為繼1972-2010年連任19屆主席的鄉賢黃祖耀之後，第2位執掌新加坡福建會館的金門籍人士。楊鎮浯縣長特別代表金門鄉親致電，並贈送賀匾祝福他帶領新加坡華社邁向另一個新的里程。

新任〈新加坡福建會館〉會長蔡其生長期活躍於新加坡華社商團，曾擔任官委議員、新加坡中華總商會會長。他自2006年加入新加坡福建會館，2008年起歷任教育組主任，社會服務組主任，副會長，期間對華社貢獻甚獲好評。

新加坡福建會館在7／9舉行第44屆理事會複選，共選出38名理事，其中資深理事蔡其生獲選為新會長，他將與3名副會長及各小組正、副主任組成新一屆常務理事會，繼續推動教育、文化及社會公益工作。新理事會將於本月27日就職，任期三年。

本屆除蔡其生獲選會長之外，另有3位鄉賢也入選第44屆理事會，包括現任新加坡中華總商會副總務、金門會館會員事務組副主任的呂立岩（祖籍金門下湖，2011年加入新加坡福建會館，歷任理事，社會服務組副主任、主任）當選理事會副會長，以及金門會館現任外事主任、文山聯誼社社長方耀明（祖籍金門烈嶼，2012年加入新加坡福建會館，同年入選理事會）至今已連任3屆理事。另金門會館現任外事副主任許振義博士（祖籍金門後浦，2011年加入新加坡福建會館，2012年擔任文化組副主任）再次當選文化組副主任。