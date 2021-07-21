旺旺集團鄭州分公司開倉裝運物資至災區。（圖片由旺旺集團鄭州分公司提供）

旺旺集團鄭州分公司各級主管齊上陣運送物資。（圖片由旺旺集團鄭州分公司提供）

近日，河南遭遇極端強降雨天氣，多地發生城市內澇、泥石流、山體滑坡等自然災害。災區的情況牽動著全國人民的心，台企旺旺集團蔡衍明董事長在災情發生後，立即組建內部高層應急小組，時刻關心著河南省內每一位旺旺員工及其家人的生命安全，一切以員工安全為第一優先原則。

在災情最為嚴重的鄭州，許多民眾被困，缺乏食品及基礎日用物資，嚴重地區甚至因災情引發斷水斷電。旺旺集團蔡衍明董事長看到相關訊息後立即指示，旺旺在河南省內的2家工廠、4家分公司、26家營業所必須出動一切力量緊急加入救援，立刻停止對外銷售，第一時間開倉捐物，倉庫中現有的幾十萬箱（貨值超二千萬人民幣）產品全力支持有需要的地方。

同時，旺旺集團緊急調撥旺旺水神除菌液及微酸性電解次氯酸水生成設備至河南，以減少災情後帶來的公共衛生隱患。

旺旺成立的援助小組也透過政府及台辦緊急聯絡物資緊缺單位，在新聞中獲悉鄭州市兒童福利院有600名兒童緊急轉移至鄭州黨校，目前緊缺食物及防潮物資等，旺旺集團鄭州分公司在獲得信息後立即電話聯繫受贈單位，排除萬難在二個小時內抵達受贈點，將深受兒童喜愛的旺仔牛奶、旺仔餅乾、兒童系列貝比瑪瑪米餅等產品，第一時間送到這些災區兒童手中。

兒童福利院領導對旺旺集團的及時捐贈表示感激和贊許。旺旺集團作為一傢具有社會責任感的企業，本著「取之於民，用之於民」的理念，一直以來不遺餘力的支持兩岸一家親，在此危難時刻，旺旺承載著台企與大陸同胞並肩作戰的決心，更堅定著兩岸同胞面對疫情同舟共濟的擔當，大力弘揚中華民族團結互助的傳統美德，旺旺集團希望為河南災區盡綿薄之力。河南加油、鄭州加油，我們風雨同舟一起共度難關！