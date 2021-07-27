河南省近日暴雨成災，且災情持續蔓延，今天（7月27日)下午，河南省政府新聞辦召開記者會，講述河南省汛情救災最新情況，據通報，截至今日12時，全省因災遇難71人。

對於河南省此次暴雨災情，大陸國家發改委已發出緊急通知，要求立即對城軌、鐵路、公路等展開災害隱患全面排查，並稱，出現極端天氣等非常情況，「堅決即時啟動最高等級響應」。

此外，發改委解釋，近日大陸國家主席習近平對防汛救災工作作出重要指示，針對一些地方出現的問題，要發出緊急通知，加強城市重要基礎設施安全防護。