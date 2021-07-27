河南暴雨災情 河南省71人遇難 17:032021/07/27 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 河南此次暴雨災情，已致河南全省71人罹難。（中天新聞截圖畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 河南省近日暴雨成災，且災情持續蔓延，今天（7月27日)下午，河南省政府新聞辦召開記者會，講述河南省汛情救災最新情況，據通報，截至今日12時，全省因災遇難71人。 對於河南省此次暴雨災情，大陸國家發改委已發出緊急通知，要求立即對城軌、鐵路、公路等展開災害隱患全面排查，並稱，出現極端天氣等非常情況，「堅決即時啟動最高等級響應」。 此外，發改委解釋，近日大陸國家主席習近平對防汛救災工作作出重要指示，針對一些地方出現的問題，要發出緊急通知，加強城市重要基礎設施安全防護。 陸企馳援河南 掀起野性消費 烟花襲浙江 餘姚3天降37個西湖水 #暴雨災情 #71 #情況 #緊急通知 #出現 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際社會》天乾物燥 南歐火警頻傳 10:352021/07/27 財經 南京祿口機場爆疫 澳門加強訪客檢測 港專家促港府效仿 14:232021/07/27 兩岸 30年老菸槍易喘發燒竟是阻塞性肺病 14:332021/07/27 健康 洪災釀「斷鏈」航運噩夢再起？專家驚曝恐怖影響 14:282021/07/27 財經 林昶佐稱有幫忙爭取疫苗 林勝東嗆：看到鬼喔 11:592021/07/27 政治 低調捐逾1300萬助河南 周杰倫也不忘台灣疫情善舉曝光 14:362021/07/27 娛樂 南京傳播鏈擴至126人 確定為Delta病毒 宣布最新管制措施 14:242021/07/27 兩岸 《期貨》三大期指全開高 8月台指期大漲119點 09:102021/07/27 財經 《塑膠股》台塑企業捐10億紓困 供政府專款專用 11:432021/07/27 財經 助紓困 台塑捐贈10億元供政府專款專用 11:562021/07/27 財經 5寶媽外送到一半發現刮中700萬！她下秒做驚人決定 10:232021/07/27 搜奇 兩岸熱門新聞 東奧》未能奪桌球混雙金牌 許昕：中國隊無法接受 - 兩岸 - 旺報 英航母若逼近南海島礁或航經台海 專家：將掀起滔天巨浪 - 政經 陸解放軍東南沿海奪島登陸實彈演習 快速攻占岸灘高地 - 兩岸 共軍上將朱生嶺鄭州救災現場被網民認出 地方官鞋面鋥亮遭吐槽 - 兩岸 獨／台灣五月下旬疫情發燒 又有「小明」被擋無法入境 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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