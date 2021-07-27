台積電(2330)周一股東會後，今股價小幅開高1元為581元，中止連續兩天的下跌，盤中漲4元至584元，為台股早盤的撐盤要角。

台積電ADR周一跌0.98%。台積電股價在月季線之下，外資連續兩日共賣超10437張。

台積電周一股東會，台積電董事長劉德音表示，台積電對市場競爭有十足信心，並準備迎接未來幾年持續成長，預期今年業績將成長20%。

劉德音表示，台積電去年美元營收成長31%，今年預期將成長20%。台積電也在多方面體質進步，提升技術領先優勢，在先進製造擴展也延伸到美國，與客戶信任關係與時俱進，讓台積電對市場上的競爭有十足信心。在世界加速的數位化，以及半導體市場中第五代通訊（5G）和高速運算應用需求大幅增加，準備迎接未來幾年持續成長。

台積電第3季營運展望樂觀，美元營收可望季增11%，將續創歷史新高紀錄，毛利率預估的中間數可望略升至50.5%。

台積電第2季營收達132.9億美元，折合約新台幣3721.5億元，季增2.7%，改寫單季業績歷史新高紀錄。但5奈米製程毛利率低於平均水準，加上不利的匯率因素影響，台積電第2季毛利率滑落至50%，較第1季下滑2.4個百分點。

隨著傳統旺季來臨，台積電第3季營運展望樂觀，預期季營收可望達146億至149億美元，約將季增11%，將再創歷史新高紀錄。台積電預估，第3季毛利率將介於49.5%至51.5%，以中間數50.5%計，將較第2季略升0.5個百分點。