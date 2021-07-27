屏警逮獲詐騙集團成員。(警方提供)

屏東縣里港警分局偵查隊與屏東縣刑大於22日共同破獲以陳姓男子為首的詐騙集團，集團成員租用台中市南屯區一處民宅大樓內為電信詐騙基地，其中一名甚至尚未成年，全案移送台中地檢署及台中地院少年法庭審理。

里港警分局日前接獲線報指稱，台中市疑有詐騙集團行騙，雖為防疫期間，仍不敢大意，積極網羅多方線索，利用跟監、埋伏多管齊下，鎖定以陳姓男子為首的詐騙集團，以假冒電信公司話務人員及防疫中心人員方式，詐騙大陸地區人民。

屏警派人多日由屏東往返台中現勘，歷時多日跟蹤埋伏，22日見時機成熟，共出動30名警力全副武裝破門攻堅，一舉查獲正在打電話詐騙35歲陳嫌及其他6名共犯，並現場查扣筆電6台、手機8台、房屋租賃契約書、記憶卡4張、分享器1台及3萬4300元贓款，全案以組織犯罪條例及詐欺罪嫌移送。

里港警分局長楊龍祥強調，雖為防疫期間，民眾仍能不能輕信各路仿冒防疫人員電話，務必多方求證避免荷包失守，全案將持續溯源擴大偵辦，循線將集團首腦及幕後其他金主追查到案，以貫徹政府極力打擊電信詐欺集團的決心。