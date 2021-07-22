印尼疫情嚴重，有10名台商或台幹染疫身亡，累計約百人確診。因華航、長榮暫時停飛印尼，而原訂7月28日起飛的印尼峇迪航空包機臨時取消，令台商甚感焦慮。國民黨立委溫玉霞表示，她連日來與印尼台商聯繫也憂心不已，呼籲政府即刻召開跨部會議，積極促成華航或長榮包機，給印尼台商一條安全的返鄉之路。

溫玉霞說，蔡英文總統出席台商會議時曾說，「我經常告訴大家，政府要做人民和企業的後盾，政府絕不會讓在第一線努力的台商朋友們孤單無助」，如今深陷印尼疫情災區的台商們返鄉之路迢迢，她不禁要問，台商的後盾在哪裡？政府的救援在哪裡？

溫玉霞強調，台商都是國人同胞，大家響應政府的南向政策前往投資，如今身處疫區求救無門，急如熱鍋螞蟻，政府豈能袖手旁觀、消極被動、坐視不管，更何況有些台商因慢性病急於返台就醫或取藥，基於人道考量，希望政府動作快一點，協助印尼台商促成華航或長榮提供自費包機，讓台商早日返國。

溫玉霞指出，之前「3＋11」之所以形成防疫破口是因機師未打疫苗、沒有篩檢、還違反防疫規定趴趴走，如今機組人員都已施打2劑疫苗，已大為降低染疫風險。再者，這些原已登記搭機的台商都健康無虞，且登機必須提供3天內PCR陰性證明，入境後也將依防疫規定隔離14天。

溫玉霞說，台商如今返國困難，只是因印尼被指揮中心列為「疫情高風險國家」，增加航空公司調度困難。因此國籍航空自6月底暫停雅加達航線，台商希請華航和長榮提供包機也困難重重，除非指揮中心和交通部出面協調，對於機組人力和防疫措施給予專案彈性處理，否則印尼台商只能繼續苦等、忍受煎熬。

溫玉霞憂心表示，台商多待印尼一天就增加一天風險，緊急救援之際，希望交通部、經濟部、僑委會、外交部和指揮中心共同研議，提出包機的可行辦法，實現總統的承諾，勿讓台商感到孤單無助。