滬深兩市22日均收漲，上證指數收漲0.34％，連兩日上漲。滬深兩市交投暢旺，合計成交額為人民幣（下同）1.3兆元。
香港信報報導，上證指數22日盤中一度微跌4點，跌幅為0.12％，低見3558點，隨後止跌反彈，高見3576點，漲幅為0.39％。終場收報3574點，上漲12點，漲幅為0.34％，成交額為5667.69億元。
深成指早盤曾低見15172點，下跌40點，跌幅為0.27％，午後走俏，高見15290點，上漲77點，漲幅為0.51％。最終收報15262點，上漲49點，漲幅為0.33％，成交額為7340.33億元。
滬深300指數收報5151點，上漲7點，漲幅為0.15％。創業板指數收報3544點，下跌15點，跌幅為0.44％。
各類股方面，有色金屬、化工股漲逾2％，鋼鐵、水泥、石油、金融股上漲逾1％。電力、煤炭、房地產股持穩。生物製藥股跌逾3％，醫療器械跌逾2％。
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