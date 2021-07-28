反應國際鎳價成本高漲，不鏽鋼盤元大廠華新麗華8月不鏽鋼盤元價格今(28)日開出盤價續漲，304系每公噸大幅調漲8000元，為連續第四個月上漲；不鏽鋼板上游鋼廠燁聯(9957)、唐榮(2035)將接著在本周開出8月盤價，也將是連續第四個月漲價且漲幅擴大。

華新麗華公布最新不鏽鋼盤元牌價，304每公噸大幅調漲8000元，400系調漲3000元、200系調漲4000元、316加價調漲3000元、焊材依鋼種，加價調漲3000～6000元。

華新麗華指出，現今疫情及國際政局不穩定，極端氣候與電力不足，致使重要原物料產區大幅減產或停產，料源短缺；加上船運緊張狀況持續，原料無法如期如數交運，多重因素交互影響，使鋼廠成本大增。為使下游夥伴能有穩定供應，確保營運順暢而酌情調整。

隨著不鏽鋼盤元大廠華新麗華8月不鏽鋼盤元價格大漲8000元，使得燁聯近將開出的8月盤價漲幅預期擴大。原本預估每噸漲4000元，看來實際漲價將會更高。

由於國際鎳價飆升至每公噸1.9萬美元之上，且印尼青山對台報價不斷調漲、累計至少每公噸漲150美元，業界預期台灣鋼廠8月盤價也是漲定了，且將是連續第四個月漲價。

不鏽鋼上游鋼廠燁聯先前三個月已連續漲價合計16000元，預期8月每噸漲幅漲逾4000元，不但連四漲，且累計漲幅將逾2萬元。