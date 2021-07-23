台股今（23日）以17603.95點開出，上漲逾30點，隨後漲逾70點，台積電以592元開出即陷入震盪，貨櫃三雄長榮、陽明及萬海開高，鋼鐵族群回神，此外，受政府宣布加購3600萬莫德納劑及高端國產疫苗超過8成被退貨等消息影響，高端早盤暴跌8%，約10點左右被打入跌停。

台股昨（23日）終結連日跌勢，在電子股領軍下翻紅，收在17572.33點，上漲113.54點，成交量為5844.67億元，三大法人買超379.47億元，包括外資與陸資買超356.68億元，投信買超16.55億元及自營商買超6.25億元。

半導體族群表現強勢，台積電昨上漲6元收在591元，聯電與鴻海在開盤不到1小時就完成填息，聯電收在52元，漲2.8元（或5.69%），鴻海收在110.5元，漲2元（或1.84%）。

相較之下，傳產族群顯得弱勢許多，貨櫃三雄中的長榮與陽明持續下跌，盤中多次觸及跌停，長榮收在143.5元，跌11.5元（或7.42%），陽明跌13元收在140.5元（或8.47%），萬海尾盤翻紅，小漲1.5元收在240元（或0.63%）。

法人指出，只要電子股持續擔綱主流，有望帶動台股續漲，搭配美國科技股財報周、法說會行情，以及第3季產業旺季，台股近期不排除再挑戰萬八關卡。

至於航運股陷評價風暴，但第三、四季景氣展望樂觀，長榮與陽明全年EPS均超過30元，但短線外資賣超股價大跌，市場開始編造利空看壞者暴增，靜待籌碼因素消化。

周四每股四大指數，道瓊上漲25.35點（或0.07%）收在34823.35點，標普500漲8.79點（或0.20%）收在4367.48點，那斯達克指數漲52.6點（或0.36%）收在14684.6點，費城半導體下跌29.3點（或0.89%）收在3259.4點。