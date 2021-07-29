台股6月衝上1萬7755點，壽險公司趁勢「落袋為安」，據保險局29日發布統計，6月底壽險業持有台股市值部位達2兆1209億元，在大盤單月上漲逾4％的情況下，部位僅比5月增加66億元左右，主要是壽險公司應有趁高檔獲利了結，推估減少部位應有700~800億元以上。

同時，因為外幣保單已成壽險業績主流，占新契約保費55％以上，造成壽險公司外幣部位增加，再加上今年國外債券出現投資機會，因此上半年壽險業國外投資部位增加新台幣5443億元，6月底國外投資餘額正式突破新台幣19兆元，達19兆953億元，金額創歷史新高，但占壽險資金的65.31％，則仍比限制國際板投資額度前的68％低很多。

壽險業從去年開始，相對積極布局股票部位，今年4月時比重最高，台股加計國外股票已超過壽險資金的9.9％，總金額近2.87兆元，其中台股共有2兆1568億元，國外股票市價計算則有新台幣7119億元。

但由於資本市場在相對高點，所以壽險公司第二季有趁波段獲利了結，尤其6月底要結算半年報及資本適足率，不少壽險公司有減持股票部位，台股部位約減少700~800多億元，除了落袋為安，提升上半年的獲利外，亦可增加上半年的資本適足率。