「2021中國財富論壇」在7月24至25日在青島召開。中國人民銀行（大陸央行）副行長陳雨露出席並演講時指出，從本質上看，深化金融供給側結構性改革就是讓金融回歸服務實體經濟發展，提升金融體系、優化資源配置。他強調資產管理是金融業的最大橫切面，涉及銀行、證券、基金、信託、保險，又是各類基礎金融資產與投資者的連接，因此是金融供給側結構性改革的重要著力點。

陳雨露也透露，截止到2021年上半年，大陸各類金融機構受託管理的總資產已達92兆元人民幣，相當於表內資產規模的25％。更為重要的是資產管理在推動金融深化的同時，服務實體經濟的功能也在不斷增強。

根據新浪財經引述陳雨露說，目前各類資管機構已經成長為金融市場上的重要機構投資者，社會融資規模中，債券、股票融資比重不斷上升，各類資管機構也功不可沒。

他指出截至2021年上半年，債券市場、股票市場來自各類資管資金的投資占比達25％和10％。這既是實體經濟融資的重要來源，也是廣大居民財產性收入的重要管道。