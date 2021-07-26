全球晶片荒持續延燒，對汽車產業造成的重擊前所未見，儘管部分汽車製造商看好半導體短缺問題可望在今年下半年緩解，讓產業前景出現一絲曙光，但晶片大廠英特爾的一番見解卻如同潑下了一大盆冷水。此外，產業專家警告，全球半導體短缺危機，接下來可能燒向智慧手機產業。

全球經濟持續從新冠疫情中復甦，但汽車需求急速升高之際，全球晶片卻陷入嚴重短缺，導致新車和二手車的價格上漲，成為帶動美國通膨急升的主要因素之一。

美國聯準會主席鮑爾7月中旬在國會接受質詢時曾表示，目前的物價壓力大多來自於一些對暫時的環境變化敏感的產業，例如二手車，他表示：「這都是同一個故事，就是半導體短缺。」。

本月早些時候公布數據顯示，受全球半導體缺貨影響，中國6月汽車銷售量較去年同期大減12.4%。

與美國情況相似，受晶片供應短缺影響，日本的新車交貨時間被迫延後，部分熱門車款從訂購到交車可能需要等上一年之久，且由於新車難買，消費者只能轉向二手車，導致日本6 月二手車平均價格較去年同期上漲19%，且已連續13個月走高。

在通膨壓力持續升高下，所有人不禁想問半導體短缺的情況到底何時有解?

一些汽車製造商近來表示，半導體供應稀缺的問題可望在第三季緩解。德國福斯公司（ Volkswagen）上周五表示，該公司看好中國的晶片供應瓶頸將在未來幾周有所改善，到第三季底應可滿足福斯主要品牌的需求。

福斯中國區總裁 Stephan Woellenstein表示，只要晶片短缺不再惡化，他有信心今年福斯在中國銷售量可望成長，無論是福斯品牌，還是整個福斯集團的銷量。

但他也提出警告表示，由於馬來西亞的新冠疫情使晶片製造受到影響，因此不排除在中國製造的福斯品牌汽車將進行生產調度的可能性。

南韓現代汽車上周四宣布第二季獲利創下約6年來新高，並預期全球晶片短缺的情況將在下半年逐漸緩解。

Eugene Investment & Securities分析師Lee Jae-il表示，這些晶片採購的問題料將在下半年緩解，因為主要晶片製造商台積電此前公布的供應預測已有所改善。

台積電表示，自本季開始，客戶的車用晶片短缺問題將逐漸緩解，但也預期整體半導體產能吃緊的現象可能延續到明年。不過，上周英特爾在發布財報後表示，讓汽車業陷入綁手綁腳的生產困境，並導致部分消費電子產品漲價的全球半導體短缺問題，可能一直持續到2023年中。

英特爾的說法顯然比部分汽車製造業和晶片同業近來的看法悲觀許多，讓人擔心這場晶片荒到底何時才是個盡頭。

英特爾執行長季辛格（Patrick Gelsinger）上周四在業績發布後的法說會上表示：「雖然我預期半導體短缺將在今年下半年觸底，但這個產業還需要一到兩年時間才能完全趕上需求」。

這對汽車製造商而言，無疑是一個恐怖的壞消息。在二手車價格飆漲之際，晶片短缺問題使新車供應遭到「扼喉」。今年許多車商因無法獲得足夠晶片而被迫休廠停工，而這仍然是現在進行式。(2-1)