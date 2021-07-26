櫃買的興櫃市場26日同時有兩檔新股掛牌，東研信超-新（6840）掛牌興櫃戰略新板，每股掛牌價68元，也是首檔戰略新板掛牌股；汎銓科技（6830）則同日掛牌興櫃一般板，每股掛牌價80元。

櫃買中心為創新企業所增設的資本市場板塊-「戰略新板」已經在7月20日開板，首檔戰略新板股東研信超-新7月26日以每股68元掛牌；該公司為從事資訊電子與電氣產品之電磁相容認證、安規檢測服務及無線網通認證等，並以手機及無線通訊5G技術相關應用產品為檢測認證大宗，為集檢測、認證與技術服務之綜合性第三方機構，屬六大核心戰略產業之「資訊及數位相關產業」。自結今年前五月營收3億1669萬元，稅後盈餘5147萬元，每股盈餘2.24元。

汎銓科技在26日掛牌興櫃一般板，每股掛牌價為80元；汎銓專注於半導體製程研發初期的製程細微結構形貌分析及成分分析，透過操作高階電子顯微鏡等分析設備儀器，搭配自行研發的特殊分析技術工法，提供予客戶高品質專業分析報告。自結今年前六月營收6億6688萬元，稅後盈餘8412萬元，每股盈餘2.12元。