因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情持續，為便利民眾進口自用所需口罩，自7月27日起，進口250片以下口罩(醫用、非醫用或兩者合計)者，得於進口報單「輸入許可文件號碼」欄位填列免許可專用代碼FT999999999998，不用向國際貿易局申請輸入許可。

另衛生福利部4月27日公告，依該部於5月1日施行之「特定醫療器材專案核准製造及輸入辦法」第6條第4項規定，進口專供自用之醫用口罩數量不超過250片者，無須向該部申請同意文件，於通關時填報專用證號代碼DHM99999999208即可，惟以該專用證號代碼方式進口的次數，以每半年1次為限。

以前述便捷通關方式進口之口罩，不得流入市面販售。如經查獲違反販售醫用口罩，將依醫療器材管理法第70條第1項第10款規定，處新臺幣3萬元以上100萬元以下罰鍰。貿易局亦持續監視進口情形，滾動式檢討相關措施。

進口人如有申請許可問題，可撥打貿易局諮詢專線：(02)2792-1900、2792-2269、2397-7385。如有醫用口罩輸入規定問題，可撥打衛生福利部食品藥物管理署諮詢專線：(02)8710-6008。