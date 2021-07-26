晶心科(6533)今年出貨成長動能強勁，隨著RISC-V在國際能見度提升下，晶心科將也受益，今早盤一舉攻上漲停鎖住，以627元再創歷史新高價。

晶心科耕耘RISC-V有成，第一個授權案發生在2018年第一季，預計約3~4年後進入量產，2020年已有兩客戶步入量產，今年第一季再新增兩客戶量產，隨著RISC-V進入收割期，晶心科營運長線看好。

晶心科今年推出32位元A45MP/64位元AX45MP與32位元 A27L2/64位元AX27L2處理器IP。45系列可支援多核技術(最多支援四核心)，27系列首先推出MemBoost功能，期L2 Cache能增加2倍記憶體頻寬，並降低70%記憶體存取延遲，法人預計，今年客戶導入晶心科架構的晶片出貨有望挑戰30億套，年增幅達50%。

以國際趨勢來看，Nvidia斥資400億美元收購英國晶片設計公司Arm、英特爾也有意併購SiFive，RISC-V在國際能見度提高，有利於晶心科曝光度，晶心科新產品集中於RISC-V，美中貿易戰使大陸受制於美國實體清單，亦提升RISC-V關注度，客戶對晶心科的詢問程度增加。

晶心科目前營收貢獻以台灣市場最大，占比逾5成，再者為大陸、美國以及韓國等。

晶心科也有布局車用市場，晶心科IP車規目前進行認證中，預計第四季會公告進一步消息。