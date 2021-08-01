今天是東京奧運開賽第九天，中華隊好手紛紛繳出了好表現，其中高爾夫球好手潘政琮最終靠著4洞延長加賽驚險奪下銅牌，成為首位揚威奧運殿堂的台灣高爾夫選手，另外在體操鞍馬項目李智凱以難度分6.700分、實施分8.700分，總分15.400分奪銀，拿下台灣首面奧運體操獎牌。

而在白天的時候拳擊場上也傳來好消息，女將黃筱雯殺入4強，因為拳級雙銅牌制的關係，她確定能奪下一面銅牌。當然除了關注中華隊戰將們的表現，奧運場上還是有許多值得關注的看點，今天同樣在拳擊場上就鬧出選手失控的消息，令人錯愕。

#Tokyo2020 #Olympics



The referee determined Mourad Aliev had intentionally used his head to clash with Great Britain's Frazer Clarke who had significant cuts near both of his eyes.https://t.co/Bne1tGpkBZ — Express Sports (@IExpressSports) August 1 2021

這位名叫阿里耶夫(Mourad Aliev)的法國拳擊手疑似在場上犯規，他於男子超重量級8強賽中，疑似故意用頭攻擊英國對手克拉克(Frazer Clarke)，因此被判決失去比賽資格，但他本人卻不滿此判決，心有不甘坐在擂台上靜坐抗議大約1小時，讓現場工作人員都拿他沒辦法。

判決宣佈後他非常火大，先對攝影機大吼：「你們知道我才是贏家！」，接著坐在擂台上不肯離開，他繼續說道：「這是我表達此判決非常不公平的方式，我為此訓練一生，然後我來到場上，因為裁判的判決輸了比賽，一切都結束了！」可見阿里耶夫對裁判判決非常有意見。

後來他靜坐抗議行為也引來國際拳擊聯合會、奧委會人員前來關注，原本已成功勸退他了，但大約離開會場15分鐘後他再次返回擂台上坐著抗議，他繼續不滿說道：「我本來能贏的，但有人說我喪失比賽資格，我為此準備一生，所以對這個結果感到憤怒是很自然的。」

最後阿里耶夫長時間抗議還是得不到效果，也確定失去晉級4強機會，無緣奪牌。阿里耶夫出生於俄羅斯，擁有亞塞拜然血統，22歲時歸化成法國公民，之後就代表法國參加超重量級的拳擊賽事，他曾在2019年歐洲運動會獲得銀牌，並在2020年歐洲資格賽中獲得金牌，所以在本屆奧運也是奪牌一大熱門。