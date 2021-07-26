工業用蝶閥大廠節流閥業去年合併營收攀升至24.0億元，創歷史新高，但認列匯兌損失金額增加而造成EPS從前年8.0元降至7.55元，歷年次高，今(26)日股東會通過每股配發現金股利5.11元，並全面改選6席董事、3席獨董。捷流表示，捷流力拚今年營收及獲利優於去年，雙雙改寫史上新高目標不變。

捷流去年合併營收24.0億元、淨利歸屬母公司2.95億元，EPS達7.55元，26日股東會承認去年財報及營業報告書，通過每股配發現金股利5.11元，現金配息率67.68％。

捷流會中重頭戲是全面改選6席董事、3席獨董，董事改選採提名制，由現任董事長楊大中、副董事長陳超斌、總經理陳宗曉、營運長錢佩玲四位共同創業夥伴，以及新北市土城區廠商協進會總幹事李德娟及合昇聯合會計師事務所所長張育慈六人全部留任董事；獨董由數位電腦股份有限公司董事黃聖元、律師張秀夏及積河房屋仲介董事陳金龍三人擔任。捷流預計27日召開董事會，推舉董事長。

捷流2020年打入中國知名石化業供應鏈體系，有助於後續爭取大陸石化業擴廠訂單，也接獲石化、電子及船舶等產業訂單，上半年在手訂單比去年同期兩位數成長。捷流原本預期，東南亞電廠及台灣電子業建廠兩案，採用捷流大型工業閥門合計1億多元，卻因客戶工程延宕，第一季未能如期出貨，第二季起，出貨逐季好轉，第二季每月出貨及合併營收都回升至2億元以上。

捷流接獲電子、船舶及石化能源等產業工業閥門訂單，訂單能見度長達半年，6月合併營收回升至2.1億元，創同期新高，年成長5.25％，第二季合併營收6.24億元，年減2.37％，改寫單季次高，上半年合併營收11.34億元，年減6.64％，創同期第三高。