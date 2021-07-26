在數位化、資金浪潮推動下，全球獨角獸企業數量再創新高，又以金融科技產業獨占鰲頭，無論家數或估值都衝上第一。投信法人表示，金融科技成長雖快，但整體滲透率仍低，還有廣大的市場尚未開發，中長期投資價值高。

根據CB Insights獨角獸追蹤器顯示，截至今年中為止，全球獨角獸企業達746家，較去年同期成長56％，累計市值估計2.36兆美元。就產業類別，2成為金融科技公司，家數130家、總估值約5140億美元，家數與估值都排居第一大，其次則是網路服務、人工智慧。

第一金全球AI金融科技基金經理人常李奕翰表示，獨角獸企業的發展，反映全球經濟與產業變化的趨勢，同時顯示企業數位轉型的速度正在加快。獨角獸企業從250家增加到500家，花了2年的時間，而最近1年增速更快，已經增加了近300家。

由於這波疫情大爆發，觸動宅經濟效應，消費模式轉向線上平台，讓更多企業感受到數位化轉型的急迫性，因此，加強網路設備、數位金融、大數據、雲端運算等基礎投資，帶動相關的金融科技、網路服務和人工智慧公司身價水漲船高。

規模超過100億美元以上的超級獨角獸公司，目前已有33家，比起1年前增加4成。而且，有9家為金融科技公司，總市值估計超過2500億美元。最具代表性的是美國線上支付服務公司Stripe，估值950億美元，年成長1.6倍。

常李奕翰表示，金融科技成長雖快，但整體滲透率仍低，還有廣大的市場尚未開發，中長期投資價值高。觀察富時金融科技客製化指數現在本益比僅35倍，低於近一年36.8倍的平均值，正提供投資人逢低布局的好時機。