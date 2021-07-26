新竹縣焚化爐採取BOO案，投資的翰陽科技綠能公司26日在設施基地舉行新建工程動土典禮，邀請縣長楊文科、議長張鎮榮等人共同祈求工程順利施作，因防疫期間避免人潮聚集，場面簡單隆重，期各方攜手合作能在2023年底正式營運。

新竹縣目前無廢棄物處理設施，每日產生的家戶垃圾皆需委託外縣市代為處理，常因他縣市焚化爐歲修或整改工程，垃圾無法進廠，只能暫置於縣內各掩埋場，困擾民眾也造成二次汙染。

楊文科表示，竹縣焚化爐完成後每日可燃燒500公噸垃圾，量能足夠縣內需求，興建過程會要求環保局運用高科技方式，分析調查影響層面，並參考鄰近縣市的回饋辦法，在營運前訂定完成回饋金條例，給鄉親實質上的幫助。

翰陽科技綠能公司董事長陳春翰表示，新竹縣焚化爐計畫基地在竹北市拔子窟地區，緊鄰台61線鳳鼻隧道南下出口，面積約2.7公頃，焚化爐未來完成後，可收取縣內13鄉鎮市的家戶生活垃圾，也包括一般事業廢棄物，底渣會依相關法令妥善處理，一定會務實、落實的回饋鄉親。

環保局指出，以BOO方式興建的焚化爐，翰陽科技綠能公司會採用先進高效能廢棄物資源循環新技術，對環境影響較低且能源轉換率較高，兼具廢棄物處理及資源循環等效益，在開工後會持續監督，要求依限完工，落實各項承諾與回饋事項，讓新竹縣成為妥善處理廢棄物及打造友善環境的新科技智慧城。