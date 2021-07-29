保護元件廠興勤(2428)受惠於電動車、5G及醫療新興應用需求，今年營運看好，雖然IC缺料是下半年出貨變數，但興勤表示，公司將盡力穩定毛利率，今年業績會比去年好；今天股東會通過每股配息5.5元。

興勤今天舉行股東會，興勤主要產品為熱敏電阻、壓敏電阻(MOV與MLV)及傳感器，其中壓敏電阻功能為過電壓保護，熱敏電阻則為過電流保護，而熱敏電阻又依溫度分為正溫度係數熱敏電阻(PTC)及負溫度係數熱敏電阻(NTC)，若以安裝方式來看，有傳統插件型、SMD表面黏著型及整合型模組各式傳感器等。

興勤近幾年將產品重心放在電動車、5G通訊、工業及醫療健康四大領域，受惠於電動車及汽車電子化，且各國5G商轉，5G基站與已蔚為主流規格的5G手機讓通訊市場商機蓬勃，搭配自動化、智能化的工業應用與基礎建設，以及新冠肺炎疫情為醫療電子注入新需求，各項新興應用推升保護元件需求，興勤業績亦隨著各項新興應用進入高成長期。

興勤今年第1季稅後盈餘為4.07億元，年成長1.05倍，單季每股盈餘為3.18元；累計第2季合併營收為19.6億元，季增11.5%，累計上半年合併營收為37.19億元，年成長43.46%。

電動車逐漸取代燃油車及汽車電子化，成為電子業新成長動能，目前興勤車用產品涵蓋：汽車充電插座及充電槍相關產品、汽車水冷系統、BMS電池熱管理系統、電動馬達、汽車熱水/熱風循環加熱、汽車車燈及充電樁等，去年車用產品佔比已突破10%，興勤預估，今年車用產品佔比可望再提升。

在產能方面，興勤現有台灣高雄一廠及二廠、轉投資元耀宜蘭廠、大陸常州、東莞、江西景德鎮及湖北宜昌等7個廠，近兩年公司在兩岸三地啟動大擴產，其中以生產前段製程產品為主的景德新廠今年第1季底完工，2015年配合政策搬遷的常州廠亦在原廠區興建一個二廠，宜昌新廠預計年底完工，總投資金額達20億元的高雄楠梓三廠預計2022年底完工，2023年第1季到第2季開始生產，至於東莞廠區除原有的兩座廠房，公司亦在評估圈地，啟動5年擴產計畫，以因應客戶龐大需求。

展望下半年，興勤表示，訂單能見度已達年底，不過IC缺料是下半年出貨變數，且原物料價格上漲，採購成本增加，公司將盡力穩定毛利率，全年業績會比去年好。