台股今(4日)開高震盪，聯電、聯發科、台積電等電子權值股領軍穩盤，群創亮燈漲停助攻，貨櫃三雄也收紅，終場加權指數以17623.89點作收，上漲70.13點，成交值3740億元。

美股周二全面上揚，台股開盤上漲34.88點，以17588.64點開出，台積電開盤上漲4元，以598元開出，聯電開盤即站上60元整數大關，盤中來到60.8元，漲逾2%，世界以131.5元開出後不久即站上漲停133.5元，聯發科開高走高，一度報953元，漲逾1%，電子股重掌兵符，資金占大盤成交比重逾6成，在半導體族群領漲下，指數緩步往上。

面板族群今日表現亮眼，群創在第2季營收創新高的激勵下，股價開高走高，接近午盤時亮燈漲停，來到20.95元，重返20元大關，帶動彩晶跟進亮燈，來到21.55元，友達尾盤也一度攻上漲停，但收盤漲停打開，收在23.4元，上漲2.05元，漲幅9.6%。

運輸類股指數今日穩在平盤之上，長榮2度翻跌到平盤以下，盤中多次出現多筆499元大單敲進，多空激戰，高點來到145元，漲逾2%，陽明盤中高點來到131元，萬海來到238元，漲幅都逾3%，終場貨櫃三雄都收紅，漲幅逾1.7%。

鋼鐵族群開高走低，類股指數跌逾1%，其中，燁興、燁輝、千興、威致、彰源盤中跌逾3%，中鋼在平盤附近擺盪。