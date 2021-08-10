8月台指期今日開盤下跌10點，為17396點，金融期開高、電子期開低。

永豐期貨指出，台指期周一下跌33點至17406點。價差方面，台指期逆價差縮至-79.15點，電子期逆價差擴至-3.67點，金融期逆價差擴至-20.66點。現貨部分，三大法人賣超99.03億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少926口至-11355口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少2065口至-26348口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加287口至-17326口。

永豐期貨表示，台股在回測季線，獲得強勁支撐後展開反彈走勢，不過，近期成交量縮減，難以挑戰17700點關卡，若本周進一步站上17700點，配合量能才有機會持續彈升。

永豐期貨表示，整體來看，近期明顯量縮，加上市場靜待稍晚的非農數據，顯示市場觀望氣氛濃，本周量能若無法有效放大，大盤震盪格局恐延續。