東南亞疫情再起，為下半年電子產業旺季帶來變數，所幸「系統整合事業」受惠於台灣資訊服務業務穩定成長，為線材連接器鴻名(3021)下半年營運帶來支撐，鴻名表示，公司目標是今年兩大業務都會成長，全年業績可望比去年好，今天股東會通過每股配息0.7元。

鴻名今天舉行股東會，鴻名業務分為「線材連接器」及「系統整合」兩大事業群，其中「線材連接器」終端應用以家電、事務機、資訊科技及車用等產品為主，而車用產品主要是汽車倒車雷達及車燈線等，「系統整合」主要業務為資訊服務收入、系統軟體開發及大型專案等。

鴻名除大陸昆山及惠州廠區，在菲律賓及泰國亦有廠區，近期東南亞地區新冠肺炎疫情大爆發，鴻名廠區營運還算正常，未受到疫情太多影響，加上台灣本地資訊服務業務穩定成長，降低疫情對公司營運的衝擊。

鴻名前6月合併營收為15.79億元，年成長29.48%，鴻名表示，雖然東南亞疫情未止，占營收比重達40%的資訊服務業務表現不錯，成為公司營運成長的動能，公司目標是今年兩大業務都會成長，全年業績可望比去年好。

鴻名109年合併營收為27.17億元，營業毛利為5.72億元，合併毛利率為21.07%，稅後盈餘為9598萬元，每股盈餘為1.03元。