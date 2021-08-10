緯軟(4953)今天召開線上法說會，公司今年上半年成長動能恢復，下半年看好IT高科技產業及製造業的貢獻，全年預期營收可望有雙位數成長，但因為持續擴編團隊，為將來接單能量預作準備，今年獲利年增率低於營收，預期布局會在今年第4季逐步發酵。

緯軟上半年營收28.34億元，年增16.7％，第2季調薪，加上台幣升值，毛利率24％，比去年同期減少兩個百分點，但營收成長，加上業外海外子公司有政府補助收入，稅後淨利2.19億元，年增3.9％，每股盈餘3.32元。

今年上半年IT高科技營收占比44％，年增5％，下半年大陸客戶需求增加，IT營收貢獻下半年有望增溫，年增幅將高於上半年。金融業今年上半年需求暢旺，營收占比28％，年增39％，預期下半年持續成長。電信業主協助5G系統等開發，上半年表現優於預期，尤其成長集中在第1季，營收占比15％，年增15％，下半年可望維持穩定。製造業上半年營收占比8％，年增26％，營收下半年年增將加速，成長幅度將高於今年上半年成長率。

在各地區營收分布方面，上半年大陸地區占比提升至61％，年增33％，主來自於金融業、電動車、車聯網的貢獻，且新的大客戶外包需求可觀，下半年成長力道可以更快。台灣地區占比16％，年增23％，成長來自製造業的數位轉型需求、台灣金融科技發展，而台灣軟體人才不夠用，供需失衡，訂單很多但是如何滿足客戶需求是一大挑戰，預期上下半年應該可以維持同樣的成長步調。

日本地區因為疫情及日圓貶值等因素，上半年占比12％，營收年減14％，預期下半年與上半年持平。歐美地區也因為美元貶值，營收占比11％，年減12％。

緯軟經營團隊指出，今年上半年毛利率略有下滑，主要提供更好的薪酬福利，並且積極擴編團隊，第2季及第3季都是進行前期投資，費用增加，獲利率略減，毛利率估計上下半年差異不大，維持在一定合理區間範圍，而營收規模擴大，可維持穩定獲利率。

下半年成長動能主要來自IT高科技業及製造業，IT科技有網路、電商巨頭訂單支撐，製造業則來自ICT、電動車等貢獻，今年前7月營收年成長17％，全年估計雙位數成長可以達到。

公司表示目前接單狀況可說供不應求，雖然公司去年底員工人數從5800人，到今年6月底達到7000人，但客戶對技術人員的需求至少數百人，大陸更是上千人，資訊業界可說是人才荒，目前根本無法滿足客戶，下半年還是會繼續增加員工人數。