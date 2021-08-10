胡連(6279)上半年稅後盈餘為3.85億元，年成長3倍，每股盈餘為3.87元，胡連表示，若新冠肺炎疫情順利獲得控制，下半年業績可望比上半年好，全年業績成長可期，歐系外資最新報告維持胡連「優於大盤表現」及目標價176元。

胡連主要產品為車用端子連接器/護套/保險絲盒，客戶以大陸自主品牌車居多，公司近幾年亦積極布局東南亞、歐洲等地區車廠，在印尼成立印尼子公司，搶攻汽機車連接器市場，經過3年努力，成果逐漸顯現，目前大陸市場佔胡連營收比重已降至約65%，台灣、越南、印尼及其他亞洲地區佔胡連營收比重約25%。

儘管今年上半年銅價飆漲，且印尼及越南新冠肺炎疫情延燒，不過車市需求暢旺，且胡連在印尼及越南工廠生產及出貨維持正常，整體營運未受太多衝擊，第2季合併營收為11.71億元，年成長61.96%，營業毛利為4.17億元，年成長92.17%，單季合併毛利率為35.59%，年增5.58個百分點，稅後盈餘為1.61億元，年成長3.01倍，單季每股盈餘為1.62元；累計上半年合併營收為23.28億元，年成長58.04%，營業毛利為8.72億元，年成長95.52%，合併毛利率為37.46%，年增7.15個百分點，稅後盈餘為3.85億元，年成長3倍，每股盈餘為3.87元。

由於進入傳統淡季，胡連7月合併營收為3.63億元，月減2.68%，年成長38.73%，累計前7月合併營收為26.93億元，年成長55.14%。

近期大陸、越南及印尼新冠肺炎疫情爆發，大陸及越南等採取嚴格防控措施，胡連廠區依當地政府規範維持生產，由於已陸續調漲產品價格，且近期銅價平穩，胡連表示，若疫情順利獲利控制，下半年會比上半年好，今年業績可望優於去年。

歐系外資出具最新報告指出，我們將2021年到2023年每股盈餘下調0%到2%，以反應外匯損失和運輸影響，雖然財報結果和前景未能超越調高預期，我們認為，胡連將受惠於本土替代需求及電動汽車普及率提升，維持胡連「優於大盤表現」及目標價176元。