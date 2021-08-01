從大陸女子都美竹爆料之後，7月31日晚間，北京市公安局朝陽分局官微發佈通報，大陸知名藝人吳亦凡涉嫌強姦罪，被朝陽公安分局依法刑事拘留，案件偵辦工作正在進一步展開。但值得一提的是，試圖從吳亦凡與都美竹一事上獲得名利的並非只有事件中的人。

據新浪財經引述天眼查App顯示，吳亦凡事件中的女孩正被搶注為商標，其中「都美竹」相關商標申請日期均為今年7月，申請人涉及多家公司及自然人，國際分類含廣告銷售、服裝鞋帽等，目前商標狀態均為申請中；「小G娜」等相關商標申請日期則為2016年6月，申請人為廈門隱私保護服務公司，除廣告銷售類商標無效外，其他商標狀態為已註冊。

此外，由都美竹的爆料延伸出的「吳籤」等詞，也同樣被搶注商標或註冊為公司名，如「見亦思籤」、「美竹吳籤」等也已被貴州政前方文化傳媒公司提交商標申請；而「吳籤」已被上海吳籤企業服務工作室註冊為公司名稱。