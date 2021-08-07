台8線東關路20.3K路樹倒塌，雙向無法通行。（和平分局提供／王文吉台中傳真）

台8線東關路20.3K路樹倒塌，雙向無法通行。（和平分局提供／王文吉台中傳真）

東豐自行車綠廊苦楝樹深夜突然倒塌，壓毀2戶民宅採光罩，轟然巨響嚇醒熟睡住戶。（張鴻斌提供／王文吉台中傳真）

暴雨一夜狂炸，台中各地頻傳災情，台鐵豐原至后里間因路樹倒塌，導致電力設備故障，自清晨6時30分起南下、北上列車均有延誤情形。另中橫公路多處落石、樹倒，裡冷隧道前多顆百公斤大石滾落，幸未砸中人車。谷關、德基地區雨量超過警戒值，中橫便道上午7時班次不放行，後續班次將視路況提前發佈。

西南氣流發威，雨彈狂炸台中市山區，其中和平區7日停班停課，中橫公路邊坡土石鬆軟，包括20.3K、23K、27.4K等多處路段有落石及樹倒，影響單向或雙向通行，27.5K裡冷隧道口一度落石如雨下，駕駛趁空檔冒險通過。

至於東勢區則發生大樹壓毀民宅，東豐自行車綠廊一棵苦楝樹昨深夜突然倒塌，壓到2戶民宅，轟然巨響嚇醒熟睡住戶。九房里長張鴻斌表示，倒塌的苦楝樹長得非常高，之前通知相關單位修剪未果，疑染褐根病，根部失去支撐力，壓毀2戶採光罩，幸未造成人員受傷。

另東勢區明正里明泰產業道路、東坑路石麻巷等多處路段都有土石滑落情形，警方獲報後先行趕往落石地點警戒，並放置三角錐管制通行，相關單位正派員搶通中。

東豐自行車綠廊苦楝樹深夜突然倒塌，壓毀2戶民宅採光罩，轟然巨響嚇醒熟睡住戶。（張鴻斌提供／王文吉台中傳真）

台中市明正里明泰產業道路土石滑落，阻斷雙向交通。（盧永基提供／王文吉台中傳真）

台中市明正里明泰產業道路土石滑落，阻斷雙向交通。（盧永基提供／王文吉台中傳真）