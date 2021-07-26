瑞昱(2379)今日舉辦法人說明會，針對歐美解封使得PC市場出現雜音，瑞昱發言人黃依瑋表示，目前PC市場強度沒有太大變化，現階段對公司營運沒有影響，在產能吃緊部分，他也表示，今年下半年和明年大部分時間，供給將持續吃緊。

歐美解封，市場對於PC下半年出現雜音，但IDC今年下半年PC需求強勁，甚至比上半年成長10%，全年也預計會成長18.3%，黃依瑋表示，目前看到PC市場強度沒有太大變化，NB、PC等產品間會彼此消長，現階段對公司營運沒有影響。

黃依瑋表示，目前產能上持續需求大於供給，晶圓售價在下半年、明年持續上漲，應該都是預期內，但他強調，瑞昱不會直接對客戶轉嫁，而是定期檢視獲利、市場接受度以及競爭力進行評估。

黃依瑋表示，今年下半年和明年大部分時間，晶圓代工、封測沒有大規模新增產能，故供給吃緊持續，零星新增產能瑞昱也會積極爭取，瑞昱目前成品庫存還是偏低，且短期內不會恢復到正常水準，不僅是晶圓、封測，包括載板、記憶體也都有缺料問題。