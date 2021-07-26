捷流閥業(4580)股東會通過每股配發現金股息5.11元；展望2021年，捷流持審慎樂觀看法。捷流表示，持續看好全球供應鏈持續朝台灣、東南亞地區進行產能分散趨勢明確，且各國推動基礎建設與各企業如半導體、船舶、石化、鋼鐵等產業亦持續投入資本支出計畫，加上歐、美地區逐步解封，有望帶動客戶新開案訂單需求拉升，未來營運良好前景可期。

捷流閥業今天舉行股東會，捷流閥業2020年合併營收達24億元、稅後盈餘2.95億元，分別較2019年成長2.06%、3.69%，皆創歷年新高記錄，由於受到上櫃股本膨脹影響，每股盈餘(EPS)7.55元。

股東會亦進行全面改選董事(含獨立董事)，新當選之董事包括：楊大中、陳斌超、陳宗曉、錢佩玲、李德娟及張育慈，三席獨立董事則由黃聖元、張秀夏、陳金龍擔任。

捷流表示，隨著全球製造業持續朝台灣、東南亞地區擴建風潮，在全球供應鏈重組趨勢下，集團亦積極深化多元產業、多區域接單策略、提高旗下工業閥門產品於耐高溫、耐高/低溫、低洩漏率等高客製化研發量產技術，墊高集團整體市場競爭利基，挹注2020年台灣地區銷售較2019年成長14.75％、占整體營收比重攀升至55.64%，進一步提升捷流於台灣蝶閥市場占有率；此外，集團仍不斷提升自動化生產比重，提升生產效率及良率，挹注整體稼動率保持一定水準，加上桃園觀音鑄造廠及加工上游供應鏈整合，皆有助於精進營運成本、營業費用等良好控管，使2020年整體毛利率、營業利益率保持31.79％、17.88％之水準，展現集團整體營運獲利良好表現。