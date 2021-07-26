中國官方加強對互聯網科技企業及線上教育機構監管的利空因素持續發酵，不僅陸港股市26日相關類股全數重挫，26日美股盤前亦不斷下探。

截至26日下午5點22分美股盤前，中國線上教育股跌勢未止，新東方和好未來皆跌大跌24％、網易有道跌16.78％。

在其他中概股方面，股價也同樣慘澹。阿里巴巴跌4.5％，拼多多跌12.7％，京東跌近5％，網易跌10.5％，蔚來、百度跌超6％，貝殼跌20％，騰訊音樂跌超16％。

線上教育股之所以慘跌，主要是中國國務院24日最新公布「進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」（簡稱「雙減」新規）。根據規定，現有教育培訓機構統一登記為非營利性機構；學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作；上市公司不得通過股票市場融資投資學科類培訓機構，不得通過發行股份或支付現金等方式購買學科類培訓機構資產。

上述規定對於線上教育機構未來經營造成極大打擊，培訓機構上市公司26日繼續慘跌。

以新東方港股來說，26日股價再暴跌47.02％，收報16港元。和2021年2月19日股價高點158.8港元相比，新東方港股價跌幅高達89.9％，公司市值蒸發約2500億港元。