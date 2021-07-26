受到5月疫情大爆炸衝擊，美妝生雜連鎖龍頭寶雅（5904）26日公布第二季財報，稅後淨利2.85億元，年減28.59％，EPS2.91元，創五年來單季新低。

此外，董事會亦通過除息基準日8月18日，配發現金股利每股18.7元。

寶雅累計上半年合併營收85.15億元仍創史上新高，年增3.76％，稅後淨利達8.91億元，較去年同期微減0.17％，EPS為9.11元較去年同期9.14元微減；寶雅自第三季推出線上電商新版POYA BUY，加上疫情趨緩，有望第三季順勢增長。

因為新一波疫情爆發導至實體店業績受創，寶雅第二季合併營收37.94億元，年減3.72％，創十個季度來低點，營業毛利16.32億元，年減1.05％，毛利率 43.03％，年減1.16個百分點，營業利益3.41億元，年減25.52％，營益率9％，亦年減2.63個百分點，第三季線上電商衝業績有望提升營業利益。