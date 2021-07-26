光電科技工業協進會（PIDA）產研中心指出，隨智慧電動車、5G 通訊、綠能產業等應用需求增加，化合物半導體市場蓬勃發展。從2020年底開始，台灣化合物半導體廠商陸續推出相關產品，產值快速成長，2021年上半年產值（不含LED部分）達360億元新台幣，較2020年上半年產值285億元，大幅年增26.4％。

據PIDA統計，2021年第二季台灣化合物半導體產業產值為184 億元，季增5％，年增26.1％，其中，長晶／磊晶產值11億元，季增0.08％、年增8.5％；元件製造產值103億元，季增3.7％，年增10.5％；IDM產值45億元，季增8.7％、年增77.8％；封裝測試產值26億元，季增6.9％、年增45.5％。

而統計上半年，長晶／磊晶產值為22億元，年增12％；元件製造產值202億元，年增8.6％；IDM產值86億元，年增88％；封裝測試產值50億元，年增50.7％。

展望2021年下半年，PIDA表示，通訊產品及電動車等需求增加，國內化合物半導體廠商的產品及產能也陸續開出，化合物半導體的產值仍有極大的成長空間。此外，國際上各國均將化合物半導體列為重要發展項目，台灣更應整合人才、材料、技術、製造及應用等資源，建立完整的戰略生態，才能具備跨足國際之能量。

PIDA與台灣化合物半導體暨設備產學聯盟將持續為台灣化合物半導體產業服務，除提供產業最新訊息外，下半年推出各項活動，包括9月16日在台中光谷論壇同期舉辦化合物半導體培訓課程，並在 10月20～22日台北國際光電大展中，特別成立化合物半導體專區及舉辦高峰論壇，後續將針對化合物半導體、即時經貿與廠商策略講座、矽光子及綠能科技等題目舉辦系列課程，為台灣化合物半導體產業培育人才，建立國際平台，共創商機。