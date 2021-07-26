台灣央行上周五(23日)公布金融狀況，證券劃撥存款餘額續創高，融資月底餘額創 2011 年 6 月以來新高，自然人交易占73.7%，創 2010 年 1 月以來新高，外資反而下滑至19.2%，為 2012 年 4 月以來新低，顯示散戶成為台股不可小覷的一股勢力，不過，證交所周一(26日)公布新規定，將對當沖比率較高的有價證券納入公布注意交易資訊，預計於8月27日實施。

證交所增訂公布注意暨處置作業管理機制，相關內容包括：

新增公布注意條款：有價證券當日之前一個營業日同時達近6個營業日當日沖銷成交量占近六個營業日總成交量比率超過60％，以及當日沖銷成交量占該日總成交量比率超過60％，將公布注意交易資訊。

新增處置條款：對因連續3個營業日或連續5個營業日發布注意交易資訊，而經採處置措施的有價證券，其在前開發布注意交易資訊期間，又達新增當日沖銷百分比標準，經公布注意交易資訊者，該有價證券處置期間為12個營業日。

據資料統計，上周當沖占比排行前5全是航運股，其中萬海、陽明當沖占比逼近8成，台驊投控、四維航等航運股皆有7成以上當沖占比。

證交所指出，上周五台股當沖買賣成交值5779.41億元，當沖占比回到50.82％，若加上有部分投資人做隔日沖，目前台股投資人呈現短線進出為主的交易方式。

金管會6月22日統計數據顯示，截至今年5月底當沖開戶總數已近309.55萬戶，比去年同期增加90.39萬戶，創同期新高，更是前一次數字38.12萬戶的翻倍成長，並達到證券總開戶數的14.54％，同創新高紀錄。