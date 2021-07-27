台塑(1301)企業最新宣布，將捐贈10億元紓困金提供政府專款專用，協助產業及民眾度過疫情難關。

台塑企業經由行政中心提案通過，並獲管理中心同意後，決定由企業捐贈10億元紓困金，提供政府專款專用，協助受疫情嚴重影響的產業及民眾，共同度過疫情的難關。

台塑集團表示，有鑑於新冠肺炎疫情自2020年初蔓延以來，已造成全球經濟大幅衰退，而國內情況也不例外，大多數產業也都受到相當程度的影響；尤其服務業，歇業或倒閉者時有所聞，休無薪假者及失業率也不斷攀升，災情至為慘重，影響許多業者生存及民眾生計。