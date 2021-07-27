國內疫情雖已降為二級，但仍無法隨心所欲四處「趴趴走」，新北市立圖書館建議，不妨藉此時機重新認識自己土生土長的土地，因此特別於8月推出「新北在地生活顯影」線上工作坊，帶大家透過文字記錄與整理老照片，用不同視角，認識自己生活的城市，發現家鄉的美好。

新北市圖表示，「新北在地生活顯影」線上工作坊分為「新北的印象與書寫」、「用老照片串起家族記憶」2個場次，邀民眾在疫情行動受限的時期，藉由文學閱讀與文字書寫、照片整理，用不同的視角看待自己的土地、山川、海景，進而描繪、訴說新北在地故事，讓大家可以在疫情下更貼近家鄉。

「新北的印象與書寫」邀請2位長期耕耘台灣文學的講師，包括曾奪得2020台灣文學「金典獎」、「蓓蕾獎」得主的林新惠，以及「陳芳明人文講座」授課講師林妤。2位講師將帶領大家透過閱讀新北在地文學，發覺不經意錯身而過的風景，再經由書寫記錄，重新認識自己生活的城市。

「用老照片串起家族記憶」工作坊則邀請長期在各個社區大學教導手機影像製作與剪輯的洪國書老師，將教民眾用手機重新整理家族舊照片，讓老照片重生，拉近世代的記憶與距離，尋找並記錄自己的家庭故事。

「新北在地生活顯影」線上工作坊即日起開放報名，活動免費，詳細活動資訊及報名方式可查詢新北市立圖書館網站。