中央銀行公布6月存款不足退票概況，當月政府紓困4.0啟動，企業獲得充足金援，退票金額月減二位數的11.12％至30.93億元，且上半年合計退票金額172.41億元、創23年來新低，也是史上次低。

央行統計顯示，6月票據交換張數558.5萬張，較5月減少21.95％，票據交換金額為1兆1423億元，較5月減少12.08％。主要是6月較5月減少1個月底峰日，使得票據交換張數及金額均減少。交換票據通常在月底達到最高峰，俗稱月底峰日，5月有2個月底峰日，6月僅有1個。

統計指出，6月存款不足退票張數共4552張，占票據交換張數比率為0.08％，存款不足退票金額30.93億元，占票據交換金額比率為0.27％，退票張數與金額比率均與5月相同。

6月公司戶退票張數占全體退票張數比重較5月減少0.59個百分點，公司戶退票金額占全體退票金額比重較5月增加2.77個百分點，個人戶則呈反向同幅度變動。另退票金額逾1億元的大戶共有二戶，企業及個人各一戶，金額各1.3億及1.2億元。