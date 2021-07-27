戰略新板開板，永豐金證券搶頭香，主辦輔導的東研信超-新(6840)以每股68元首家掛牌交易。永豐金證券表示，創業新板支持創新發展聚焦戰略性產業，看好市場未來性，目前輔導中的企業正持續規劃登錄戰略新板，下半年有機會再為市場注入新血，要以資本市場的力量為台灣培植出更多座護國神山。

永豐金證券指出，台灣資本市場正逐步朝多層次資本市場架構推動並有具體成果，繼一般投資人熟悉的上市、上櫃及興櫃等市場之後，證交所及櫃買中心分別新設置「臺灣創新板」與「戰略新板」，鎖定核心戰略產業為主要對象，並考量新創行業發展過程中的態樣與需求，在掛牌條件的設計上較寬鬆，可望為扶植新創行業發展的育成挹注動力。

東研信超成立於民國76年，為台灣專業民營電子產品檢測企業，集檢測、認證與技術服務為一體，主要檢測電子產品為資通訊、3C類與家電類產品，可提供檢測服務項目包括電磁相容(EMC)、安規(Safety)、無線電射頻(RF)／電磁波能量吸收率(SAR)、網通、Mobile Telecommunication等。

隨5G通信技術複雜化，電子檢測產業將趨向集中度提高，市場進入新一輪資本支出與成長周期，永豐金證券表示，東研信超在5G相關檢測服務營收逐漸提升，迎來應用場景與產品多樣化，且與兩岸品牌商與代工廠關係良好，長線展望中國智能家電市場空間巨大，長期營運發展佳。