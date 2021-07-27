三管齊下，拉高資本適足率與淨值比。三商美邦人壽27日公告，上半年自結稅前獲利8.8億元，因海外資產的匯兌未實現損失出現所得稅利益，稅後獲利拉高為27.5億元，較去年同期成長近90％，每股稅後獲利（EPS）達1.1元。

同時到6月底，三商壽資產規模已近1兆3725億元，應可維持國內第七大壽險公司，淨值442億元，創歷史新高，淨值比拉高到3.55％。

三商壽強調，近年都有小規模的現金增資，強化資本結構，同時注意資產與負債面調整，資產面是投資部位變化，負債面則是減少需要大量資本支持的保單，近年轉型銷售投資型保單，上半年三商壽新契約保費153億元，有88.2％是投資型保單，即已成功從銷售傳統儲蓄險轉為投資型保單為主的壽險公司。

三商壽亦公告，7月27日已完成1.3億股普通股現增，以每股8.3元，募資10.79億元，第三季入帳，將有助提高其資本適足率及淨值比率。三商壽財務長曾裕芳表示，增資後可對資本適足率（RBC）拉高五個百分點，但淨值比則增加略小於0.1個百分點。

因為資本市場行情佳，上半年壽險公司獲利表現應都不錯，國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、新光人壽、中國人壽及台灣人壽等六大壽公司，上半年自結稅後獲利2248億元，創歷史新高。

主要是業務員通路的三商壽，過去積極拓展新業務，資產成長快速，靠自我成長即躍升第七大壽險公司，近年則是經營轉趨謹慎保守，主要以投資型保單為主，資產成長相對不如傳統儲蓄險，自行投資部位亦不會增加太多，上半年稅後賺27.5億元，在22家壽險公司中應可排入前50％。27日三商壽股價收在9.35元。