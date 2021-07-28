轉眼間即將進入8月！星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團點名，生肖屬狗、羊、虎、蛇、兔的人在8月上半月財運最旺，不僅事業運順遂，更有貴人相助、出手提拔，只要能把握住時機打拚，並好好經營人脈，就有機會發大財。

▍Top5 屬狗

屬狗的人事業運十分順利，只要好好努力工作，做事應穩紮穩打就可以事半功倍，累積出不錯的成績與財富。而人際關係方面，容易因為業績亮眼而遭受嫉妒，建議屬狗的人保持謙虛，切勿得意忘形毀掉好運。

▍Top4 屬羊

屬羊的人要懂得建立人脈、經營人脈，有機會因為結交到新朋友而拓展出額外的事業，多多把握近期的投資消息，以及可靠的人際關係，可以為自己創造有利的商機。

▍Top3 屬虎

屬虎的人只要在事業上展現強烈企圖心，就容易受到主管肯定與提拔，好運連連，是其他人望塵莫及的，因此，建議你好好建立自己的人際關係，同時維繫與主管之間的好交情，加上努力工作，將為你帶來莫大的收益。

▍Top2 屬蛇

屬蛇的人可以好好發揮自己的潛能及創意，將獲得賺大錢的好機會，還有貴人降臨，建議好好利用這段時間穩固這些貴人，往後將會對自己的事業有極大的幫助。另外，屬蛇的人偏財運佳，可以試試手氣，有機會為自己帶來巨大的財富收穫。

▍Top1 屬兔

屬兔的人的才華及工作表現備受肯定，近期正是賺錢時機，桃花方面還可能出現富貴有錢的「金桃花」，有助於事業發展。建議屬兔的人可以在自己的人際關係上扎根，專注經營人脈，會對未來有很大的幫助。