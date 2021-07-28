台灣制憲基金會董事長辜寬敏提出「制憲意向公投」，遭中選會駁回，因此提起行政訴訟救濟。台北高等行政法院今（28）日開庭，辜表示自己已經96歲，主張台獨已超過半個世紀，台灣是民主國家，因此要用適法的手段來建立新的憲法。全案定8月26日宣判。

辜寬敏提出的制憲意向公投有2案，分別是「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法？」、「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程？」中選會去年10月16日以「不符合重大政策之創制」、「主文內容不易理解」為理由駁回2案。

辜寬敏的律師黃帝穎今表示，中選會認事用法不符合憲法「創制複決權」，憲法並未禁止人民創制憲法，中選會駁回理由是區解法律；中選會認為「推動」、「現狀」用語過於寬泛，但查詢全國法規資料庫，共有1127個條文使用「推動」、56個條文使用「現狀」。因此，中選會否認理由顯不成立。

辜寬敏最後說，他今年96歲，為了台灣將來，主張台獨已半世紀以上，從一開始被日本佔據，後又被國民黨佔領，現在台灣已改變很多，根據基金會民調顯示，有高達8、9成民眾希望台灣成為正常國家，因此要建立新的憲法。

黃帝穎另還當庭建請聲請大法官釋憲，不過合議庭並未對此回應，審判長庭末諭知辯論終結，定8月26日上午10點半宣判。