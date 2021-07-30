美國疾病管控與預防中心（CDC）周四宣布，美國69.3%的郡，其新冠病毒傳播率已經高到必須在室內公共場所戴上口罩，且應立即恢復這項防疫政策。

這個比例較周三公布的66.6%和周二的63.4%進一步攀升。美國CDC表示，目前美國共有52.2%的郡屬於新冠病毒的高度（high）社區傳播率，17.1%屬於顯著（substantial）傳播率。

所謂的顯著傳播率指的是在過去7天內，每10萬人當中，至少有50個新確診病例，而高度傳播率代表過去7天每10萬人中有超過100個新病例。

華盛頓特區市長Muriel Bowser周四宣布自周六清晨5時起，她將強制要求在所有室內公共場所戴上口罩。

由於疫苖接種取得成效且疫情大幅降溫，今年5月CDC宣布已經完整接種疫苗的美國人，在大部分情況下都不需要在室內戴口罩，但Delta變種病毒的快速擴散已經迫使該公衛監管機關改變防疫指引。

美國周三（7月28日）的單日確診數達到87841例，截至28日的7天平均單日確診數為67368例。

為了在疫情持續升高之際進一步催動疫苖接種率，美國總統拜登周四宣布新的防疫政策，除了敦促地方政府提供獎金鼓勵民眾接種新冠疫苗外，並要求所有聯邦人員必須提供疫苗接種證明，否則就必須定期接受病毒檢測，並遵守戴口罩和旅行限制。