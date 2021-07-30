財政部公布青安貸款的趨勢，開辦初期2011年到2014年撥貸戶數與金額穩定增加，2016年因貸款提高到800萬元及利率降低到效果，撥貸金額達到1762億元最高點。

但是到了2017年到2020年上半年隨著房市量縮，及房貸市場競爭激烈，民眾優惠房貸選擇眾多，青安貸款有下降的趨勢。

不過今年上半年，公股銀行辦理青安貸款不論是撥貸戶數或金額都有雙雙延續升勢，新增辦理戶數為7816戶、金額為353億元，年增率分別為17％、22.8％。

公股銀自2010年開始辦理青年安心成家購屋優惠貸款，並且第5度延長2年至2022年底；據統計，青安貸款自開辦到今年6月底止已經撥貸戶數達31.1萬戶，金額1兆2698億元。

財政部表示，為了減輕青年購屋負擔，今年起延續辦理青安貸款一段式、二段式機動利率及混和式利率3種方式之外，一段式利率自今年開始再下調0.03個百分點至1.4％，並且受到疫情影響或經濟因素而還款有困難者，寬限期由現行的3年延長到5年。

今年上半年正值新建房屋交屋潮，且銀行積極推低利優惠房貸，5月起不僅5大銀新增房貸金額衝高，青安貸款也是隨之升溫，5、6月撥貸金額達66到67億元，為2020年8月以來新高。