新北地院今依非法持有槍枝罪及殺人未遂罪，判處劉邦誠有期徒刑12年。（陳慰慈攝）

天道盟太陽會大哥劉邦誠，2017年4月與警方在中和興南觀光夜市巷弄互開50多槍，雙方對峙4個小時，最後劉在女友勸說下器械投降，新北地院今依非法持有槍枝罪及殺人未遂罪，判處劉邦誠有期徒刑12年，併科罰金20萬元，可上訴。

法院判決指出，劉邦誠2016年12月至2017年1月間，花28萬元向菲律賓籍男子購買美國制式手槍及子彈68顆；另以每支3萬元購買3支改造手槍；2017年4月30日警方獲報持搜索票到劉住處，劉發現後脫逃至新北市中和區景新街一處公寓樓梯間，朝5名員警開槍射擊10餘發子彈，警方找來他當時的高姓女友以電話說服，劉才棄械投降。

新北地院認為，劉邦誠在樓梯間恣意由上往下朝員警開槍射擊10多槍，明知警方可能因攻堅被子彈射擊死亡，卻仍朝警方射擊，認定劉主觀上有殺人犯意，依殺人未遂罪判他有期徒刑8年；非法持有手槍罪判處有期徒刑8年6月，併科罰金20萬元，合併應執行徒刑12年，併科罰金20萬元。