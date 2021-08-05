民進黨立委范雲因「3+11」事件，自5月12日起臉書均未發文，神隱83天後3日晚間首度發文，4日又於7小時內連發2篇文。對此，國民黨前青年團總團長蕭敬嚴認為，因范3日那篇文章遭憤怒網友留言灌爆，故范連續發文應是想把該文「洗掉」；蕭呼籲全民不該讓范「視若無睹」；網友則表示，近800條人命冤死，絕不能讓他神隱後裝無辜的行徑得逞。

范雲3日在臉書刊出其自2020年2月至2021年7月的工作成果報告，其中包括「深化民主，守護主權」、「團結！看見每一位勞動者的辛苦」、「讓各領域的女性都能平等發展」、「性別平等不能退守，攜手同志對抗歧視」等政績，卻因對「3+11」僅輕描淡寫表示「也會盡全力協助相關爭議釐清」，遭外界撻伐，文章也遭網友灌爆怒罵。

范雲再於4日上午10點與下午5點分別發出2篇長文，第一篇是宣傳她在紓困4.0為民眾爭取到「疫情期間學校可通訊輔導諮商」、「打工族紓困補貼」、「建教生紓困補貼」、「兒少安置及庇護機構優先施打疫苗」；第二篇是宣傳她保障弱勢學生遠距學習權益相關政績。

對此，蕭敬嚴4日在臉書發文直言：「范雲今天仍繼續若無其事的發文，似乎想把昨天發文下面被大家『質疑』的貼文給洗掉。各位，要這樣讓她視若無睹嗎？」網友則紛紛回應：「居然想發長文洗掉被網友灌爆的文章，真的超傻眼！」「800條人命就因為她而冤死、前陣子神隱、現在卻出現裝無辜、討拍、還不准公開3+11開會議程、心虛加惡劣！」「我是她就安靜混到任期滿，立委當成這樣也是很可悲」。