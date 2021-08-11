桃園市長鄭文燦6月率全台之先，宣布接種疫苗相關身亡者一律發10萬元慰問金，作家九把刀岳母也是打完AZ疫苗4天後過世，但桃園市衛生局指出，慰問金限定65歲以上長者，該個案僅57歲，不符申請資格，但仍會協助申請藥害救濟，並會同社會局專案輔導慰問。

鄭文燦曾在6月18日率全國之先宣布接種疫苗相關身亡者一律發10萬元慰問金，一度連等打疫苗昏倒猝死和返家吃粽子噎死的老翁跟老嫗都能領，但衛生局進一步解釋，慰問金雖然採取寬鬆認定，不論是否與疫苗接種相關，仍限定在65歲以上長者，且要在疫苗接種前、或疫苗接種後7天內身亡，才能領到每人10萬元慰問金，該個案年僅57歲，不符資格。

社會局則表示，慰問金從防疫基金支出，目前10萬元慰問金已發給43位長者的遺屬、另有2位待發，累積450萬，年齡為66到99歲，唯一65歲以下者，是全台首例血栓案的年輕人，彌補醫藥費共70萬元，社會局指出，發放名單都是來自衛生局，社工員就會前往慰問，至於九把刀岳母，將啟動專案關心。

作家九把刀11日在臉書發長文，控訴岳母7月26日打完AZ疫苗4天後過世，忍痛解剖求「答案」，桃園市長鄭文燦指出，8月5日已由法醫研究所解剖，目前報告尚未出爐無法判定，但會按家屬意願協助申請預防接種受害救濟，他也讚九把刀跟家人選擇正面態度面對，衛生局和社會局會關懷和協助。