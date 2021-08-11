藝人楊子儀疫情期間罹患恐慌症，現已好轉。（東森綜合台提供）

胡瓜主持的東森綜合《醫師好辣》今晚（11日）播出防疫期間的趣事，藝人楊子儀透露前陣子因疫情關係，與劇組同仁只能視訊開會，未料差點春光外洩。泌尿科醫師顧芳瑜則分享，因私密處的診療比較特殊，許多民眾更不想在疫情期間到門診掛號，便直接將私密處照片傳到他的粉絲團，尷尬情況讓他超困擾。

楊子儀透露在本土疫情爆發前剛好完成一部戲，但後來因為三級警戒不能群聚，他們決定以視訊的方式開劇後分享會。由於天氣熱的關係，他原本想說只要像新聞主播一樣上半身正裝即可，下半身直接搭配內褲就行。結果正式開播前的彩排，在測試時，鏡頭因為腳架不夠穩固而頻頻往下掉，害他差點春光外洩，隨後急忙穿上短褲並換上更大的腳架以防萬一。經過這次的經驗，他也呼籲大家：「視訊一定要有很穩的腳架。」

楊子儀坦言疫情期間患上恐慌症，當初爆發時，他剛好開始休假，身體卻突然出現狀況，起初他只覺得喉嚨癢，但入夜後居然出現呼吸不順的症狀，一度以為自己染上新冠肺炎。後來他連洗澡都不敢用熱水，甚至嚴重到把淋浴拉門拉上都會感到頭暈，更多次在浴室昏倒，直到6月初他又在半夜發作，家人緊急送醫檢查後才知道是恐慌症，當下的他雖然無法接受，但事後慢慢調整、面對自己的狀況，目前症狀已逐漸好轉。

泌尿科醫師顧芳瑜分享，疫情期間許多民眾身體出現狀況都不願意到門診就醫，選擇透過醫師的粉絲專頁傳送生殖器的照片詢問他，滿滿的私密處照片，讓他無奈表示：「我都會說我們沒辦法幫你線上看診，只能給你建議，但這不是診斷，如果有需要請一定要去門診掛號。」

五熊聽完傻眼：「這跟騷擾只有一線之隔吧！」醫生笑說，因為我們是這類的專業，所以其實也看很多，只是這會造成他搭公車或在大庭廣眾之下不敢看手機，「怕有人看到會覺得我是變態。」《醫師好辣》每周一至周五晚10點於東森綜合台播出。